Мэрия Новосибирска устроила опрос об «антиковидных каникулах»

Опрос продлится до 7 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Новосибирска запустила опрос среди горожан об «антиковидных каникулах». Он продлится с 25 октября до 7 ноября. Цель опроса — понять, каким образом ограничительные меры скажутся на населении.

— Горожанам предлагается ответить на вопросы о сокращении количества контактов в период с 30 октября по 7 ноября, а также о массовой вакцинации и ограничительных мерах, — сообщает сайт мэрии Новосибирска.

Известно, что опрашивать респондентов будут на двух платформах: на муниципальном портале города Новосибирска и на портале «Госуслуги».

Напомним, в Новосибирской области планируют ввести новые ограничительные меры из-за ковида. Это связано с тем, что в регионе растет число больных коронавирусной инфекцией. Ограничительные меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября.

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