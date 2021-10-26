В Новосибирске будут судить бухгалтеров, укравших 900 тысяч рублей школьных денег

Деньги принадлежали одной из местных школ
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирский СК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве двух экс-бухгалтеров школы. Предприимчивые сотрудницы похитили более 900 тысяч рублей школьных денег на свои нужды.
— С ноября 2019 года по август 2020 года из школы на улице Барьерная в Советском районе города Новосибирска две злоумышленницы, пользуясь служебным положением путем обмана и доверием директора школы похитили свыше 900 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.
Одна из мошенниц, 39-летняя женщина, вину в содеянном признала полностью, возместив ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Ее же коллега, 52-летняя фигурантка, вину признала лишь частично. На ее имущество наложили арест на сумму 417 тысяч рублей.
Сейчас дело направлено в суд. В ближайшее время его там рассмотрят по существу.
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