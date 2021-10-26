В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб на компанию, которая заманивает детей в машину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новосибирской полиции прокомментировали информацию о компании, которая якобы заманивала ребятишек в машину игрушками. О подозрительных личностях, которых прохожие заметили на улице Междуреченской, в соцсетях сообщили очевидцы.

— 25 октября в отдел полиции Ленинского района обратилась местная жительница. Она заявила, что во дворе жилого дома заметила рядом со своей внучкой неизвестных мужчину и женщину. Она сделала им замечание, и те удалились. По факту случившегося проводится проверка, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, компания подозрительных людей пыталась заманить детей в машину игрушечной собакой. По словам очевидцев, в авто находились двое мужчин и две женщины.

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