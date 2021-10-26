Роспотребнадзор решил оштрафовать ковидные больницы Новосибирска из-за избытка больных

Больницы переполнены больными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске Роспотребнадзор штрафует ковидные госпитали за избыток коронавирусных больных. В этот раз составлен протокол в отношении Городской клинической больницы №1. Об этом сообщает портал «Новая Сибирь» со ссылкой на юриста больницы.

— Госпиталь для зараженных Covid-19 в больнице №1 развернут по приказу Минздрава области. В нем говорится о количестве пациентов и о лечении, которое должна дать больница. По данным оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции, в регионе уже почти две недели количество выявленных заболеваний бьет рекорды предыдущих периодов, — пишет портал.

Ранее Роспотребнадзор уже выписывал штраф больнице № 25, в которой 180 коек, а Минздрав приказывал развернуть 250, что, по сути, не позволяло соблюсти все правила.

— Мы заявляли, что во главе угла для нас было спасение человеческих жизней. К нам везли — мы принимали. И судья областного суда решил, что мы не виноваты в том, что на нашей базе открыли столько коек, а не меньше, — рассказала «Новой Сибири» представитель ГКБ №25 Ирина Повелица.

Что ожидает горбольницу №1 пока неизвестно, но учитывая то, что летом 2021 года она была не только госпиталем, но и сортировочным центром, ее могут оштрафовать, как больницу № 25.

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