Вирусолог объяснил, почему мэр Новосибирска заразился коронавирусом

Мэр прививался Спутником V
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, почему привитый от коронавируса Спутником V мэр Новосибирска Анатолий Локоть заразился коронавирусной инфекцией. Известно, что градоначальник привился семь месяцев назад, но не успел сделать ревакцинацию.
— Вот в этом и есть причина заражения — не было ревакцинации, а заразился, вероятнее всего, вариантом дельта, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог Сергей Нетесов.
Напомним, несколько дней назад мэр лично подтвердил, что заразился коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции. Он выложил в личную соцсеть селфи, под которым пояснил, что переносит болезнь без осложнений.
Редакция КП-Новосибирск желает скорейшего выздоровления Анатолию Локтю.
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