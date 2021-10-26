На станции под Новосибирском мужчина напал с ножом на девочку-подростка. Фото: УТ МВД СФО.
ЧП произошло на перегоне станций Искитим-Ложок в Новосибирской области. Там, на перроне платформы Монолитная, неизвестный мужчина напал с ножом на девочку-подростка. Инцидент случился еще 2 сентября 2021 года. Во вторник, 26 октября, транспортные полицейские объявили о розыске подозреваемого в нападении.
— Неизвестный мужчина угрожал девочке применением опасного для жизни и здоровья насилия. В качестве оружия он использовал нож. Преступник похитил у несовершеннолетней золотые серьги, — рассказали в УТ МВД по СФО.
В транспортной полиции назвали приметы злоумышленника. На вид ему 30-40 лет, у него худощавое телосложение, рост примерно 180 сантиметров. У подозреваемого темно-каштановые волосы, смуглое лицо, густые брови и голубые глаза. По словам потерпевшей, у него были расширенные зрачки, оттопыренные уши и нос с горбинкой.
В момент преступления на нем был спортивный костюм темно-синего цвета с двумя белыми полосами на рукавах куртки и черные кроссовки. Известно, что одежда смотрелась поношенной.
— Всех, кому что-то известно о злоумышленнике, просят обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская по телефону 338-24-61, — добавили в транспортной полиции.
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