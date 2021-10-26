Сибиряки могут получить кредиты на любые цели по ставке от 5,5% годовых

Фото: Банк «Левобережный».

На какие бы цели вам ни понадобились средства, вы можете взять кредит. Сумма - от 5 тысяч рублей до 1 млн рублей, срок - от полугода до 5 лет. Ставка зависит от категории клиента, суммы кредита и оформления финансовой защиты жизни и здоровья.

Рассмотрим условия кредита на примере двух историй. Владимир - пенсионер. При обращении в Банк «Левобережный» он узнал, что ставка по кредиту будет ниже, если он станет получать пенсию здесь. Поэтому он оформил перевод пенсии в банк и ему одобрили кредит по минимальной ставке 5,5% годовых. В свою очередь, Ирина получает зарплату на счет в Банке «Левобережный». Для нее ставка по кредиту со страховкой тоже составляет 5,5% годовых при сумме от 800 000 рублей.

Допустим, герои нашей истории возьмут в кредит 1 млн рублей на 5 лет, но Владимир - со страховкой под 5,5% годовых, а Ирина - без нее под 12,9% годовых. Ежемесячный платеж Владимира составит 19 101 рубль, а Ирины - 22 702 рубля. Помимо того, что Владимир сэкономит 67 310 рублей, он еще и защитит свою жизнь и здоровье страховкой на 5 лет.

Фото: Банк «Левобережный».

Для оформления кредита нужны только паспорт, СНИЛС и в некоторых случаях справка о доходах. Заявка рассматривается в течение 1 часа с момента предоставления документов.

Подать заявку на кредит вы можете на сайте, в мобильном приложении BL-online или любом офисе Банка «Левобережный». Примерный ежемесячный платеж можно рассчитать в онлайн-калькуляторе.

Тел. для справок: 8-800-3333-555.