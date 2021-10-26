В СГК прокомментировали инцидент с грузовиком, провалившимся в асфальт в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В СГК прокомментировали инцидент с большегрузом, застрявшим в текстурах на улице Вертковской в Новосибирске. Как рассказали КП-Новосибирск в компании, дефекта на теплотрассе не было.

— Автомобиль марки Howo, груженый асфальтом, продавил конструкции тепловой камеры на теплосети по улице Станиславского и провалился колесом в образовавшуюся яму. Причиной инцидента мог стать перегруз машины, — рассказали КП-Новосибирск в СГК.

По данным компании, участок, где произошел инцидент, огородили. В ближайшее время специалисты приступят к ремонту теплокамеры.

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