Под Новосибирском полицейские поймали браконьера. Фото: МВД 54.

В Новосибирской области на трассе «Купино-Карасук» гаишники остановили «ВАЗ», которым управлял 36-летний сибиряк. Инспекторы ГИБДД осмотрели машину и нашли в ней мешки с мясом неизвестного животного. Выяснилось, мужчина возвращался с незаконной охоты. Произошло это 23 октября.

— По словам браконьера, животных он убил в лесу примерно в 4 километрах от села Новониколаевка. Мужчина в содеянном сознался. Он признал, что документов и лицензии на отстрел косуль у него не было. Своими действиями сибиряк нанес ущерб природному миру в размере 120 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На браконьера завели уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Согласно санкциям статьи, злоумышленнику грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Ему уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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