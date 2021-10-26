В Новосибирске грузовик провалился в асфальт и застрял. Фото: "АСТ-54".
В ночь на вторник, 26 октября, на улице Вертковской в асфальт провалился грузовик Howo. Очевидцы сфотографировали случившееся и опубликовали в соцсети.
— Инцидент случился рядом с домом № 40. Застрявший в текстурах автомобиль, перевозил асфальт, — рассказал подробности автор поста в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, в асфальте застряли задние колеса большегруза. Из западни машину вытащил эвакуатор.
Подписчики паблика написали, что недавно на этом участке провели ремонт дороги. По их мнению, грузовик проломил ливневку.
— Провалился он в ливневку, ее засыплют, чтобы проще было. Результат — воде некуда будет уходить, — написали новосибирцы.
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