В Новосибирске полиция ищет мужчину, укравшего ноутбук из офиса

В офис он приходи несколько раз и разной одежде. Фото: ГУ МВД Росси по НСО

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который днем 23 сентября похитил ноутбук из офиса медцентра на улице Римского-Корсакова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

— Ущерб составил 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что гражданин несколько раз приходил в офис в разной одежде, — уточнили в ведомстве.

Стражи порядка просят всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, обратиться в полицию по телефонам: 232-64-79, 8962-830-07-05.

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