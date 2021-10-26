В Новосибирске полиция ищет мужчину, укравшего ноутбук из офиса

В офис он приходи несколько раз и разной одежде. Фото: ГУ МВД Росси по НСО
В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который днем 23 сентября похитил ноутбук из офиса медцентра на улице Римского-Корсакова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
— Ущерб составил 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что гражданин несколько раз приходил в офис в разной одежде, — уточнили в ведомстве.
Стражи порядка просят всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, обратиться в полицию по телефонам: 232-64-79, 8962-830-07-05.
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