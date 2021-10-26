Пробки в Новосибирске на утро 26 октября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 26 октября 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 26 октября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Титова. Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Движение по улицам Новогодней, Блюхера и по проспекту Карла Маркса также затруднено.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также заторы наблюдаются на улицах Зыряновской, Кирова, Никита и Восход.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 26 октября, составил 6 баллов.

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