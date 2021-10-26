В Новосибирске на Димитровском мосту столкнулись пять машин. Фото: "АСТ-54".

На Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись минимум пять автомобилей. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места массового ДТП.

— Из-за аварии на мосту образовалась пробка — движение по переправе было затруднено в обоих направлениях, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, машины получили серьезные повреждения — у одного из авто оторвалось колесо. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Подробности аварии рассказали новосибирцы, ставшие свидетелями происшествия:

— Я ехал по работе и вижу, впереди машина резко ушла вправо. Я не понял, в чем суть, но был готов к маневру. Только машина спереди уходит, и я вижу, как на меня по встречке летит разбитый автомобиль «Тойота Ипсум». Хорошо, справа от меня никого не было, и реакция у меня отличная. Просто увернулся. Его машина была была вся разбита, колес частично не было…Он летел, а из-под машины искры были! Страшно представить, что он мог в кого-то врезаться! — поделился очевидец ДТП.

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