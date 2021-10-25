Следователи начали проверку, после того как новосибирский хоккеист-любитель умер в раздевалке после матча

Следователи проводят проверку после того, как в Новосибирске хоккеист-любитель умер после матча.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи проводят проверку после того, как в Новосибирске 44-летний хоккеист-любитель Константин Гнездилов скончался в раздевалке после матча на стадионе СКА. Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 24 октября. После игры сибиряк почувствовал себя нехорошо, он потерял сознание, а прибывшие на место медики констатировали его смерть. Как рассказали КП-Новосбирск в Сибирской Хоккейной Лиге, ранее проблем со здоровьем у мужчины не наблюдалось.
— По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в областном Следственном комитете.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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