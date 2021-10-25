В Новосибирске ВАЗ сбил 8-летнего мальчика на самокате

Вечером, 25 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Вечером, 25 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Там ВАЗ сбил школьника на самокате.\
— Сегодня, около 19:30, 49-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по улице Вилюйская со стороны улицы Выборная сторону дома 101/1 по улице Выборная. Около дома №125\1 он сбил 8-летнего мальчика на самокате, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с ушибом коленного сустава. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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