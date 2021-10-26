Погода в Новосибирске на 26 октября 2021 года: теплый день перед холодами

День будет пасмурным, но теплым.
Фото: Василий Вахрин
Погода в Новосибирске на 26 октября 2021 года: перед резким похолоданием, которое грядет в середине недели, этот день порадует теплом. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Днем в Новосибирске будет +11…+13 градусов. Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь. Подует западный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области воздух прогреется до +15 градусов, в северных и юго-восточных регионах пройдут дожди.
«Яндекс.Погода» обещает пасмурный, но теплый день. Температура днем — до +11…+12 градусов.
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