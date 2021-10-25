«КовиВак» стал самой редкой вакциной от коронавируса в Новосибирской области

В минздраве рассказали, какая вакцина от коронавируса стала у сибиряков самой популярной, а какая не пользовалась особым спросом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, какая вакцина от коронавируса стала у сибиряков самой популярной, а какая наоборот пользовалась наименьшим спросом.

— По данным на 21 октября 2021 года в Новосибирской области хотя бы одним компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») привито 652 773 человека, хотя бы однократно привито вакциной ЭпиВакКорона — 55 628 человек, вакциной «КовиВак» — 14 694 человека, препаратом «Спутник лайт» вакцинировано 99 273 человека, — пояснили КП-Новосибирск в областном минздраве.

Напомним, всего в регионе по данным на 21 октября однократно прививку поставили уже более 822 сибиряков. Полностью вакцинировались 752 тысячи человек. Сейчас в Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и области. В регион поступило более 1 миллиона 176 тысяч вакцин.

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