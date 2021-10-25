В Новосибирской области могут ввести новые коронавирусные ограничения

В Новосибирской области могут ужесточить коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области могут ужесточить коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости. Информация об этом была озвучена на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 25 октября.

— Рост количества выявленных случаев ковида отмечается уже на протяжении пяти недель. Сейчас показатели больше предыдущей недели на 24%. Темп прироста значительно возрос, — пояснил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В связи с этим ведомство направило губернатору предложения о введении новых эпидемиологических ограничений, в том числе и на нерабочей неделе.

Губернатор с необходимостью введения дополнительных мер согласился. Сейчас предложения Роспотребнадзора изучит оперштаб и подготовит все необходимые документы, которые обсудят на заседании регионального правительства.

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