В Новосибирске внедорожник врезался в машину ДПС и перевернулся

В Новосибирске иномарка врезалась в машину ДПС и перевернулась на бок. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске иномарка врезалась в машину ДПС и перевернулась на бок. Авария произошла вечером, 25 октября, в Дзержинском районе. Последствия ДТП засняли на видео очевидцы, позже ролики появились в соцсетях.

— Сегодня, в 16:30, водитель автомобиля Toyota Surf, двигаясь по улице Кошурникова в сторону станции метро «Золотая нива», повернул в неположенном месте на улицу Красина. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем Skoda, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП никто не пострадал, на месте работали сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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