В Новосибирске дочь подарила матери подвеску с кусочком метеорита

Жительнице Новосибирска дочь подарила на 50-летие подвеску из метеорита. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Жительнице Новосибирска Алене Маховой дочь подарила на день рождения кусочек метеорита. Муонионалуст — так называется кроха, который теперь красуется на шее сибирячки в виде подвески.

— Моей маме недавно было 47 лет. И мне хотелось подарить какой-нибудь особенный подарок. Она верит в силу энергии, и я в интернете наткнулась на интернет-магазин, в котором продавали украшения из метеоритов, — рассказала КП-Новосибирск Алина, дочь сибирячки.

Интересно, что вес кусочка метеорита всего два грамма.

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