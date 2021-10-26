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Общество26 октября 2021 9:48

В Новосибирске дочь подарила матери подвеску с кусочком метеорита

Необычный презент она вручила на день рождения
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жительнице Новосибирска дочь подарила на 50-летие подвеску из метеорита.

Жительнице Новосибирска дочь подарила на 50-летие подвеску из метеорита.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Жительнице Новосибирска Алене Маховой дочь подарила на день рождения кусочек метеорита. Муонионалуст — так называется кроха, который теперь красуется на шее сибирячки в виде подвески.

— Моей маме недавно было 47 лет. И мне хотелось подарить какой-нибудь особенный подарок. Она верит в силу энергии, и я в интернете наткнулась на интернет-магазин, в котором продавали украшения из метеоритов, — рассказала КП-Новосибирск Алина, дочь сибирячки.

Интересно, что вес кусочка метеорита всего два грамма.

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