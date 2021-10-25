В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице 11-летняя девочка

В ДТП пострадала 10-летняя девочка — пассажирка «Тойоты Калдина». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске в ДТП пострадал ребенок. Авария случилась днем, 25 октября, в Ленинском районе города.

— Сегодня, в 14:15, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Марк» ехал по улице 3-й Пермский переулок со стороны улицы Осипенко в сторону улицы Расковой. Около дома №99 на улице Титова он столкнулся с автомобилем «Тойота Калдина», за рулем которого был 35-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадала 10-летняя девочка — пассажирка «Тойоты Калдина». Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. На месте аварии работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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