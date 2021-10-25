В Новосибирской области из-за роста заболеваемости ковидом с 8 ноября введут систему QR-кодов

В Новосибирской области в связи с повышением заболеваемости коронавирусом вводится система QR-кодов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области в связи с повышением заболеваемости коронавирусом вводится система QR-кодов. Действовать она начнет с 8 ноября. Теперь, чтобы попасть на какое-либо мероприятие или в организацию с числом посетителей от 500 человек, необходимо будет предъявить действующий QR-код.

— QR-код должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой мобильного устройства, — отмечали в правительстве. — Заменить его можно будет обычным бумажным сертификатом о пройденной вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом, действительным в течение трех дней после его прохождения или справкой о перенесенном ковиде, при условии, что с момента выздоровления еще не прошло полгода.

Эти ограничения будут касаться всех, кроме детей и тех людей, у кого есть официальный медотвод от прививки.

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