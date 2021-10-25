«Вся нога была в крови»: в новосибирском супермаркете на женщину рухнула стеклянная дверь холодильника

В Новосибирске на женщину рухнула стеклянная дверь холодильника в супермаркете. Фото: Сибкрай.ru

В Новосибирске на женщину рухнула стеклянная дверь холодильника в супермаркете на улице Челюскинцев, 15б. ЧП произошло еще 19 августа.

— Проходя мимо холодильников с колбасой, решив взять одну палку, я начала открывать дверцу, которая на меня стала падать. Я хотела ее придержать, но даже не помню, как так получилось, но она на меня резко упала, и я оказалась на полу. Лежала буквально на куче стекол, вся нога была в крови, шевелиться было очень больно, — рассказала пострадавшая женщина изданию Сибкрай.ru.

Сибирячка получила травму ноги и сейчас пытается обсудить эту ситуацию с администрацией магазина, однако там с ней говорить отказываются. Произошедшим уже также заинтересовались следователи.

— По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

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