В Новосибирске пенсионерка, чью собаку загрыз питбуль, будет подавать в суд

На место происшествия приехала служба отлова. Фото: Марина Кузнецова

Сибирячка, чью собаку разорвал питбуль, будет подавать в суд. Женщина намерена отсудить компенсацию за моральный вред моральный ущерб.

Напомним, 69-летняя пенсионерка Людмила Павловна гулял а вместе со своей собакой по кличке Нарзан на улице Земнухова. На ее глазах питбуль накинулся на пса, вцепился в шею и загрыз. На помощь подоспели сотрудники детского сада, которые услышали жалобный визг, но и они не смогли помочь.

— Все произошло еще в подъезде. Моя мама заходила с прогулки домой. В итоге около лестницы первого этажа этот пес накинулся на нашего Нарзана: вцепился в шею и вытащил на улицу. А хозяин этого питбуля как всегда был пьяный. У него вечно собака ходила без паводка и намордника. Я намерена подавать в суд. Уже обсуждаем детали с адвокатом, — рассказала КП-Новосибирск дочь пенсионерки Марина Юрьевна.

После трагического случая питбуля забрала служба отлова. Полиция проводит проверку.

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