В Новосибирске загорелся частный дом

Огонь полностью захватил территорию. Фото: стоп-кадр с видео

В понедельник, 25 октября, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом № 6 на улице Воскова. Также вспыхнули рядом стоящие постройки.

— В течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место пожара. Горели кровля по всей площади, половина дома и пристройка. Сотрудники МЧС России защитили соседние жилые дома от перехода огня с горящего строения. 15:52 открытое горение было ликвидировано, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Очевидцы выложили в Сеть видео с места ЧП. На кадрах видно, как огонь полностью охватил жилой дом и придомовую территорию.

На место продолжают работать огнеборцы. По их данным, в пожаре никто не пострадал.

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