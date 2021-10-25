В Новосибирске от коронавируса умерли еще 15 человек за сутки

За сутки заболели 267 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

25 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 15 человек.

— Это были мужчины в возрасте 43, 63, 63, 71, 80 лет и женщины в возрасте 51, 53, 65, 68, 68, 73, 75, 79, 85 и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 302 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 267 человек, с выздоровлением выписаны 39 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 68 985 случаев коронавируса, в том числе у 6 480 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 53 006 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 172 пациента, в том числе 43 ребенка. В отделениях реанимации находятся 314 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.

Напомним, в регионе из-за текущей эпидемиологической ситуации планируют ввести новые ограничения.

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