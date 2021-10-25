Андрей Травников рассказал о возможности пройти перепись через Госуслуги. Фото: Правительство НСО.

В понедельник, 25 октября, в правительстве Новосибирской области прошло еженедельное оперативное совещание. Участниками мероприятия стали члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. На нем обсудили перепись населения, которая ведется в регионе. Напомним, стартовала она 15 октября.

По словам губернатора Андрея Травникова, самый удобный способ пройти перепись — сделать это самостоятельно через портал Госуслуг.

— Необходимо усилить работу по информированию граждан о возможности использования Госуслуг при прохождении переписи, — заявил Губернатор.

По данным правительства, сейчас известны промежуточные результаты переписи. Так, всего переписью охвачено 755 тысяч сибиряков, по данным на 24 октября. А 313 тысяч жителей Новосибирской области прошли перепись самостоятельно на Госуслугах.

В правительстве отметили, перепись 2021 года первая в истории страны, отличающаяся цифровым форматом. То, что каждый может сам пройти перепись на портале Госуслуг — главное ее нововведение. Этот способ наиболее удобен и предпочтителен в период напряженной коронавирусной обстановки. Пройти перепись таким путем можно до 8 ноября.

Известно, после того, как человек прошел перепись на Госуслугах, он получает QR-код, подтверждающий участие в переписи. Его нужно показать переписчику.

— Любой гражданин может выбрать один из трех предложенных способов участия во Всероссийский переписи населения. Но в условиях проведения ограничительных мероприятий, нарастания заболеваемости коронавирусной инфекцией, введения нерабочих дней Росстат призывает тех, кто еще не принял участие в переписи населения, выбрать именно этот способ. Заполнение анкеты на портале государственных услуг занимает менее 15 минут, — добавили в правительстве.

В ведомстве уточнили, цифровой формат переписи сократит срок обработки данных. Первые результаты переписи станут известны в декабре 2021 года. Что касается окончательных итогов, их назовут до декабря 2022 года.

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