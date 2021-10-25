В Новосибирской области шесть школ и детсадов ушли на карантин из-за ковида

Три школы и три детсада полностью закрылись из-за ОРВИ и ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области три школы и три дошкольных учреждения ушли на карантин из-за распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции. Об этом на оперативном совещании сообщил министр образования области Сергей Федорчук.

— Сегодня 96 классов переведены на онлайн обучение в 111 учреждениях. На больничных находится 1 426 работников образования, из них 56 из-за ковида. Также из-за ОРВИ частично приостановили деятельность 93 детских садов и 26 школ, — рассказал Федорчук.

Также он сообщил, что в школах Новосибирской области коронавирусом заразились 224 ребенка и 40 взрослых. В детских садах Covid-19 подтвердили у 43 детей и 16 взрослых.

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