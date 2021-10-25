Новосибирские полицейские нашли двух пропавших мальчиков. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске нашли двух мальчиков, которые ушли на прогулку и не вернулись. Ранее сообщалось, ребята исчезли в воскресенье, 24 октября. Один из них, 9-летний мальчик, ранее уже уходил из дома. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Заявленный в розыск 12-летний мальчик найден. Как выяснили сотрудники ПДН, с ним также уходил его друг 2012 года рождения, который не был заявлен в розыск. Оба мальчика находились на улице. Один из низ ранее уже уходил из дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали в ведомстве.

По данным МВД, сейчас ребята находятся в отделе полиции. В скором времени их передадут родителям. Со взрослыми проведут профилактическую беседу.

— Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Кроме того, решается вопрос о постановке на учет законного представителя мальчика, который ранее уже убегал из дома, — добавили в пресс-службе полиции.

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