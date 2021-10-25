В Новосибирске гаишники устроили погоню за иномаркой

Погоня была сегодня ночью, 25 октября. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске на Октябрьском мосту красный хэтчбек Toyota Allex пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Погоня происходила ночью, 25 октября. Об этом в группе «АСТ-54» рассказали очевидцы. Они также выложили в Сеть кадры. На видео видно, как минимум 8 машин ГИБДД пытаются остановить нарушителя.

— Основные события происходили на Кирова и соседних улицах, — пишет автор поста.

Чем закончилась погоня, очевидец произошедшего не сообщил. В ГИБДД КП-Новосибирск заявили, что пока не располагают информацией о случившемся.

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