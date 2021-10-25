«Дым очень мощный, чернота»: очевидец рассказал о пожаре на 2-ой Станционной

На месте продолжает работать МЧС. Фото: "АСТ-54"

Очевидец рассказал о том, что сейчас происходит на месте пожара на улице 2-ой Станционной в Ленинском районе Новосибирска. Напомним, там загорелся склад покрышек.

— Горит, дымится, открытого пламени не видно, но дым довольно сильный идет, его заметно даже с правого берега, оттуда мне звонили и спрашивали, что здесь происходит. Дым был очень мощный. Сейчас я нахожусь на 2-ой Станционной у корпуса №7, тут рядом находятся склады, пробраться близко к очагу не могу, все оцеплено полицией. Что касается запаха, то сейчас он послабее, но ветер продолжает его разносить по всем сторонам. Тут до этого ужасная вонь стояла, чернота была. Как здесь люди работают, вообще не понимаю, — рассказал КП-Новосибирск Сергей, очевидец пожара.

Напомним, 25 октября Новосибирск окутал черный дым из-за горящих покрышек на Станционной. В 13:50 открытое горение уже было ликвидировано пожарными.

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