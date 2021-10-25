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Происшествия25 октября 2021 10:18

В Новосибирске на Бугринском пляже нашли труп

В случившемся разбирается СК
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске на Бугринском пляже нашли труп. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске на Бугринском пляже нашли труп. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске на пляже «Бугринская роща» нашли мертвого человека. Труп очевидцы заметили в воскресенье, 24 октября. Информация об этом появилась в соцсети.

— Тело лежало около моста. На месте работали сотрудники полиции, — говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».

В обстоятельствах гибели человека предстоит разобраться сотрудника СК. Как уточнили в региональном Следственном комитете КП-Новосибирск, информация о случившемся уточняется.

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