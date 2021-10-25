Видео с покрышками, горящими на улице Станционной, появилось в соцсетях

Сейчас огонь локализовали. Фото: "АСТ-54".

В соцсетях появилось видео покрышек, загоревшихся на Станционной в Новосибирске. Его опубликовали очевидцы. Сейчас, по данным МЧС, возгорание уже локализовали.

— Для ликвидации пожара было создано несколько боевых участков, в том числе тушение возгорания осуществлялось с высоты при помощи автолестниц. Кроме того, огнеборцы проводили пенную атаку. По оперативной информации площадь пожара составила 600 квадратов. Сообщения о пострадавших не поступали, — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, в 13:50 открытое горение ликвидировали.

— Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание, которое возможно из-за сильных порывов ветра, — добавили в МЧС.

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