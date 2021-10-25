Под Новосибирском на пожаре погибла 54-летняя женщина. Фото: Иван Макеев

В Искитиме сгорел частный дом. Пожар случился в воскресенье, 24 октября, на улице Декабристов. В результате ЧП погибла женщина. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Частный дом загорелся вечером. На месте работали сотрудники МЧС. В ходе тушения огня в доме нашли тело женщины 1967 года рождения. На месте ЧП работали следователи, — уточнили в ведомстве.

По данным СК, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

По факту происшествия СК РФ по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

— По результатам проверки примут решение в соответствии с законом, — добавили в Следственном комитете.

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