Сильный ветер крушил охраняемые объекты

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

23 октября в 8.43 во время утреннего обхода охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ заметил, что ветер снес и раскидал по дороге листы профнастила, ограждавшие на улице Планировочной яму для коммуникаций глубиной около 6 метров. Во избежание падения в траншею людей и транспортных средств охранник произвел оцепление ямы сигнальной лентой.

23 октября в 9.47 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил с объекта, расположенного на улице Станционной - сработал магнитоконтактный датчик, установленный на въездных воротах. Прибывший по тревоге экипаж ГБР установил, что ворота на охраняемую территорию открылись из-за сломанного металлического штыря, державшего их. Поломка, предположительно, произошла в результате сильных порывов ветра.

23 октября в 21.07 другой экипаж группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыл к зданию, расположенному на улице С. Кожевникова, и обнаружил разбитое стекло в форточке. Поскольку посторонних и следов их проникновения на объекте не обнаружилось, возникло предположение, что стекло было разбито ветром.

Обо всех происшествиях сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ незамедлительно докладывали в дежурную часть, а оперативные дежурные - собственникам объектов, которые уже запланировали проведение ремонтно-восстановительных работ.