Новосибирск окутал черный дым из-за горящих покрышек

большой столб дыма окутал небо на городом

В понедельник, 25 октября, в Ленинском районе Новосибирска в промзоне на улице 2-й Станционной начался пожар. Там загорелись покрышки. Об этом сообщили очевидцы.

– 39 человек и 12 единиц техники проводят тушение пожара, осуществляют защиту складских помещений от огня, а также производят пожарные разрывы путём раскатывания покрышек, находящихся на территории. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для контроля за обстановкой также работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Для замеров предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По словам очевидцев, столб черного дыма виден даже с правого берега города. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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