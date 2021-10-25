В СГК прокомментировали повышение тарифов на отопление в Новосибирске

Окончательное решение по повышению дадут власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске могут установить новую ценовую зону альтернативной котельной. Это предполагает рост тарифов на отопление на 7,2% ежегодно. Об этом сообщили местные СМИ. Информацию КП-Новосибирск прокомментировали в СГК.

— Речь идет о возможном переходе на долгосрочное тарифообразование — чтобы была возможность опережающих инвестиций в поддержание и развития теплосетей. Но будет ли такое решение принято — зависит не от нас, а от властей. СГК только предлагает инвестиционную программу, — пояснили в пресс-службе СГК.

Увеличение тарифов позволит вложить деньги в ремонт теплосетей, насосные станции и смену старых котельных на новые. Так, на ремонт предположительно уйдет 15 миллиардов рублей за 10 лет.

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