Полицейские задержали грабителей, разбивших банкомат «Сбербанка» под Новосибирском

Грабители хотели украсть деньги из банкомата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области задержали грабителей, которые пытались украсть деньги из банкомата «Сбербанка» в городе Обь на улице Максима Горького. Инцидент произошел 29 сентября текущего года.

— Информацию о задержании подтверждаем. Действия злоумышленников сразу же были зафиксированы службами мониторинга банка, незамедлительно вызвана ГБР. Денежные средства похищены не были. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, в интересах следствия подробности не разглашаются, — рассказали в КП-Новосибирск в пресс-службе Сибирского отделения «Сбербанка».

Провальная попытка ограбить банкомат попала на камеры видеонаблюдения. Как заявляет ряд СМИ, злоумышленниками оказались двое мужчин на «Жигулях». Разбить автоматом они пытались при помощи кувалды.

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