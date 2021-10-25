Блогер собрал для игры 100 участников. Фото: стоп-кадр с видео

Новосибирский блогер Александр Ширгин, более известный под ником HiMan, организовал игру с различными препятствиями, как в известном южнокорейском сериале «Игра в кальмара». Участниками игры стал сам блогер и еще сто человек.

— Я позвал сто участников, чтобы поиграть сними в «Игру в кальмара» тот, кто останется в живых получит весь накопленный банк (деньги). За каждого выбывшего человека в банк падает 1000 рублей. Мы серьезно запарились над реализацией этого ролика: построили деревянный мост как в сериале, приготовили сто печенье, — говорит блогер в начале ролика.

Всего участникам нужно пройти три этапа состязаний: первая игра — это игра в «Красный свет — зеленый свет», чем-то напоминающий игру в замри. Потом в следующем этапе участникам нужно было вырезать с помощью иглы фигуру на печеньях. Следующим этапом стало перетягивание каната, в котором участвовали 21 человек. В последнем испытании участникам нужно было выиграть шарики у конкурента. Для этого они могли выбрать несколько игр: «Камень-ножницы-бумага», «Четное-нечетное» и «Крестики-нолики».

Победивший, а точнее «выживший» получил денежный приз.

Смотреть видеосюжет Новосибирский блогер организовал «Игру в кальмара» в реальной жизни

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