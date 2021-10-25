Сибирячка спасла кота, попавшего под машину. Фото: представлено Аленой Лукинской.
Жительница Новосибирска, Алена Лукинская, спасла кота, угодившего под машину. Она нашла окровавленное животное в субботу, 23 октября, на улице Подбельского в Первомайском районе города.
— Я заметила его, на нем был ошейник. Так я поняла, что кот домашний. Потом остановила молодого человека, который рядом проезжал на скейте, чтобы помог перенести животное с дороги. Позже остановили машину. Девушки, которые вышли из авто, отвезли в клинику. Кроме того, я разместила объявления и прошлась по соседям, что живут рядом с местом происшествия, чтобы найти хозяев котика, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.
Ветеринары диагностировали коту черепно-мозговую травму и перелом челюсти.
— Глаз вправили, сказали, что пока будут смотреть, начнет ли срастаться челюсть сама, — добавила Алена.
По словам девушки, ей удалось найти хозяев кота. На днях они заберут питомца из клиники.
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