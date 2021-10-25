Группа «ВИС» опубликовала фото четвертого моста в Новосибирске с высоты птичьего полета

Мост должны завершить к МЧМ-2023 Фото: Группа "ВИС"

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. Группа «ВИС», являющаяся концессионером проекта, показала фотографии надвижки пролетного строительства моста через реку Обь. Уже сейчас готово 419 погонных метров конструкции из 776.

Уже сейчас готово 419 погонных метров конструкции из 776. Фото: "ВИС".

— В рамках 11 стадии уже ведется сборка металлоконструкций массой 497 тонн. После ее завершения мост станет еще на 33 метра ближе к правому берегу. Всего с марта 2021 года собрано 6287 тонн металлоконструкций, включая аванбек. Общая масса пролетного строения — 10375,8 тонн, — сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

Сейчас продолжается возведение 114-метрового сооружения в виде буквы «Н», строительство нижней перемычки пилона, которая расположена на 15 метров и обеспечит устойчивость всей конструкции. Фото: "ВИС".

Сейчас продолжается возведение 114-метрового сооружения в виде буквы «Н», строительство нижней перемычки пилона. Она обеспечит устойчивость всей конструкции.

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