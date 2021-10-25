Полиция Новосибирска присоединилась к поискам пропавшего 9-летнего мальчика

Полиция начала поиски пропавшего подростка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске полиция подключилась к поискам пропавшего 12-летнего ребенка, местонахождение которого неизвестно с 24 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В настоящее время сотрудниками Отдела полиции 8 «Кировский» проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление возможного местонахождения малолетнего. Отрабатывается близкий круг общения ребенка, его возможные контакты, а также последние места пребывания. Известно, что мальчик 2009 года рождения ушел 24 октября. Ранее ребенок уже уходил, — рассказали в ведомстве.

Также в полиции отметили, что они располагают информацией только об одном заявленном ребенке, по второму информация уточняется.

Напомним, в Новосибирске пропали два мальчика 9 и 12 лет. Романенко Артем и Самолетов Артем ушли гулять в воскресенье и не вернулись домой. О пропаже заявили в ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».

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