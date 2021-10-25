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Общество25 октября 2021 5:21

ХК «Сибирь» одержала победу над челябинским «Трактором»

Сибиряки выиграли со счетом 2:0
Мария ГРИГОРЯН
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Это была вторая победа подряд в домашних матчах. Фото: hcsibir.ru

Это была вторая победа подряд в домашних матчах. Фото: hcsibir.ru

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал вторую домашнюю победу подряд в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперником сибиряков стал челябинский ХК «Трактор». Игра состоялась в воскресенье, 24 октября в Новосибирске.

— Сегодняшний матч можно считать эталонным и брать его за основу. Естественно, ошибки были, никуда от них не денешься. И соперник у нас не рядовая команда, а с большими задачами и амбициями. И состав очень серьезный. Хорошо играли, главное, чтобы хватило эмоций, — заявил тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Авторами забитых голов стали: Ник Шор, который на 39-й минуте открыл счет, а на 50-й минуте преимущество хозяев увеличил Александр Шаров.

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