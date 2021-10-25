В полиции рассказали, сколько преступлений совершили в Новосибирской области в 2021 году.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полиции Новосибирской области раскрыли число преступлений, совершенных в регионе за 9 месяцев 2021 года. Их число сократилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
— За 9 месяцев 2021 года ОВД области зарегистрировали более 30 тысяч преступлений, что на 15,4 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Также известно, что в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в Новосибирской области в 2021 году зафиксировали примерно 1 400 преступлений. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 300 килограммов наркотиков.
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