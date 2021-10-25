Погода в Новосибирске на 25 октября 2021 года: синоптики обещают дождь

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 25 октября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 25 октября 2021: синоптики прогнозируют дожди. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— 25 октября в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха +9 — +11 градусов, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Как сообщает сайт «Яндекс Погода», в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди. Температура воздуха +10 — +15 градусов. Ветер 8/13 местами порывы до 20 метров в секунду.

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