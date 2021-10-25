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Общество25 октября 2021 4:05

Пробки в Новосибирске на утро 25 октября 2021 года: затор на улице Широкой

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 октября 2021
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 октября 2021.

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 октября 2021.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 25 октября 2021 года: затор образовался на улице Широкой. Также сложно проехать по улице Станционной, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение затруднено по улицам Троллейная, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Покрышкина, Блюхера и Новогодней. Заторы образовались на проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Зыряновской, Восход, Кирова, гурьевской и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 25 октября, достиг 6 баллов.

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