В Новосибирске ищут двух пропавших мальчиков. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропали два ребенка — мальчики, 9 и 12 лет. Романенко Артем и Самолетов Артем ушли гулять в воскресенье, 24 октября, и домой не вернулись. Об их исчезновении рассказали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирская область».

— Тот, который по фамилии Самолетов, несмотря на свой юный возраст, уже неоднократно убегал из дома. Буквально на прошлой неделе его поиском занимался другой ПСО. К нам заявили родители второго ребенка — должен быть дома, пришли с работы, а еда на месте, нет самоката, мальчика дома нет. Телефоны ребят отключены. Есть свидетельства, что их вечером видели на массиве. Сейчас наши волонтеры работают на месте. Задача — отсмотреть камеры, найти мальчишек, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск руководитель новосибирского ПСО «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Приметы 12-летнего Романенко Артема — рост 164 сантиметра, плотное телосложение, темно-русые длинные волосы и зеленые глаза. Был одет в черную куртку, бежевую кофту, черные штаны и черные кроссовки, и зеленую шапку.

Приметы 9-летнего Самолетова Артема — рост 140 сантиметров, худощавое телосложение. У него светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в темно-синюю ветровку, серую водолазку, темно-синие штаны и белые кроссовки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где находятся мальчики, или вы просто видели их на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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