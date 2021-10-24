Новосибирский кинолог объяснил, почему нельзя надевать на собак одежду даже во время похолодания

Новосибирский кинолог против переодевания собак до морозов Фото: Андрей АБРАМОВ

Новосибирцы массово переодевают собак в куртки и пуховики из-за похолодания до +5 градусов. Фотографии псов в костюмах умилили пользователей соцсетей, однако эксперт кинологического центра считает, что такая одежда может быть вредна для животных.

— Собаки проходят переааклиматизацию в сентябре, у уличных пород начинает вылазить подшерсток. Но когда происходит резкий перепад с температуры +15 до +5 граудсов, это стресс для собаки. Тем более, когда животные живут при + 22 градусах в квартире. Важна не температура, а сама резкость перепада. Мое мнение, что пока на улице плюсовая температура — переодевать собаку не стоит. Мы мешаем собачьему организму перестроиться к зиме, создаем тепловые зоны, нарушаем теплообмен. Это заблуждение, что нужно переодевать собаку, как человека. Такое можно делать только в морозные дни, — уверен руководитель кинологического центра «Барс» Анатолий Котенко.

Кинолог добавил, что декоративные породы собак менее морозостойкие, их нужно выгуливать реже. Но при активных играх на воздухе даже их организм способен справляться с осенними холодами.

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