Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов объяснил, как читать тесты на антитела к коронавирусу

Вирусолог рекомендовал ревакцинироваться при уровне антител ниже 140. Фото: пресс-служба НГУ

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как нужно читать тесты на коронавирус. Видеолекция появилась на сайте НГУ 23 октября.

Как сообщил вирусолог, уровень антител измеряется в универсальных единицах — BAU/ml.

Уровень антител выше 140 BAU/ml говорит об иммунной защите, когда человек на 95% защищен от тяжелого течения заболевания.

Уровень антител от 140 BAU/ml до 1700 BAU/ml защитит от заражения «уханьским» штаммом коронавируса на 89%.

Уровень 2200 BAU/ml и выше будет защищать и от заражения штаммом варианта «Дельта». Если уровень антител ниже 140 BAU/ml, то вирусолог рекомендует ревакцинироваться.

— Я воспользовался тестами, переболев в конце 2020 года. Я делал тесты и когда значениестало меньше 220 я решил ревакцинироваться. В результате уровень антител вырос до 3000 BAU/ml, больше чем в 20 раз. В результате я защищен и от заражения вариантом «дельта», — сообщил вирусолог Сергей Нетесов.

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