Новосибирца зажало в салоне «ВАЗа» после аварии на Краснояровском шоссе

Молодой водитель был зажат в салоне Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 24 октября, на Краснояровском шоссе в Новосибирске столкнулись кроссовер Renault Koleos и «ВАЗ-2107». ДТП произошло на выезде из поселка Пашино.

— Водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с внедорожником Renault Koleos. 28-летний мужчина получил травмы, был госпитализирован на карете «скорой помощи». 58-летний водитель Renault от госпитализации отказался, — сообщили «КП-Новосибирск» в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Очевидцы ДТП сообщили, что в результате столкновения молодой водитель «ВАЗ» оказался зажат в салоне автомобиля. Извлечь пострадавшего помогли спасатели МАСС.

На месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Смотреть видеосюжет Авария на Краснояровском шоссе в Новосибирске

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